Sanxenxo

El PSOE de Sanxenxo pide añadir un aparcamiento público en As Cunchas

Los socialistas valoran de forma positiva la construcción de vivienda pública en esta parcela

C. Hierro
11/03/2026 11:24
Imagen de archivo de los concejales del PSOE de Sanxenxo
Gonzalo Salgado
El grupo municipal del PSOE de Sanxenxo valora de forma positiva destinar la parcela de As Cunchas a la construcción de vivienda pública. Además, detallan que, esa misma propuesta la defendieron desde su partido en el momento que se aprobó el cambio de uso de los terrenos.

El solar de la calle As Cunchas en el que se construirá vivienda pública en Sanxenxo

Más vivienda pública en Sanxenxo: la parcela de As Cunchas se destinará a este fin

En este sentido, los socialistas piden al gobierno local que aproveche el proyecto para incluir en este espacio un aparcamiento público que incremente la oferta de estacionamiento en la villa y contribuya "a mellorar a mobilidade e reducir a presión do tráfico no centro".

La propuesta del PSOE es que esta instalación esté gestionada por Nauta, de la misma manera que funciona el aparcamiento del puerto deportivo. Esto sería apropiado porque, destacan, el parking que gestiona alcanzó en 2025 una facturación cercana a los 800.000 euros, "demostrando que este tipo de infraestructuras poden ser tamén unha fonte de ingresos para o Concello".

Los socialistas recalcan que, Sanxenxo necesita más vivienda pública "pero tamén máis prazas de aparcamento no centro". Para este partido, son dos necesidades "evidentes e perfectamente compatibles no mesmo espazo".

