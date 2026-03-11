Comienzan las obras para mejorar la seguridad en la vía que une Portonovo y Vichona

Imagen de archivo de un tramo de la EP-9206

La Diputación de Pontevedra inició las obras de mejora de la seguridad viaria en la carrera provincial EP-9206, que une Portonoco y Vichona. Esta actuación, que cuenta con un presupuesto cercano a los 154.000 euros, está previsto que mejore las condiciones del margen derecho de esta vía en un tramo de 380 metros (entre los puntos kilométricos 0+100 y 0+480).

El plazo de ejecución de las obras es de tres meses y el objetivo que tienen, tal y como señaló la diputada provincial de Infraestructuras, Belén Cachafeiro, es "mellorar a funcionalidade e a seguridade viaria da estrada". Esto se conseguirá, detalló, con la creación de una acera para facilitar el tránsito de peatones, así como con la renovación de la capa de hormigón de la carretera y la instalación de nuevas señales de tráfico en esta zona.

El proyecto, además, se complementará, señaló la diputada, con la sustitución de algunas baldosas rotas por planchas hormigón en el tramo de la acera que ya está colocado. De la misma manera, está previsto que se instale una nueva red de saneamiento de aguas pluviales a través de tuberías de PVC, pozos y alcantarillas.