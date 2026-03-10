Las reservas para Semana Santa pendientes del tiempo: “Estamos a la expectativa”

Uno de los hoteles ubicados en Sanxenxo Gonzalo Salgado

La Semana Santa, junto con los meses de verano, es la temporada alta en el turismo de Sanxenxo -y toda la zona de las Rías Baixas-. Es por ello que, los establecimientos hoteleros de la localidad, están, actualmente, pendientes del teléfono y de la llegada de turistas.

Según Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, a pesar de no contar con datos concretos, “las reservas van lentas” pero, el sector no está preocupado. Esto es así, señala, porque los visitantes que llegan a Sanxenxo en esta época “dependen mucho de la meteorología” y hasta una semana o diez días antes no deciden el destino.

De esta manera, Martínez indica que los propietarios de los establecimientos estamos “a la expectativa y mirando hacia arriba”, esperando que el tiempo acompañe.

El presidente del CETS indica que, a pesar de eso, sobre todo los hoteles de cuatro estrellas, ya cuentan con reservas que corresponden a los visitantes “que vienen sí o sí a Sanxenxo” independientemente de si llueve o hace sol y que, normalmente, repiten cada año.

Mejor que en 2025

Martínez cuenta que la situación en la que se encuentran actualmente “está dentro de la normalidad”. Así, indica que lo “preocupante” sería que a falta de diez días no hubiera reservas. “Esto es lo que nos pasó el año pasado, que el tiempo no ayudó y esas reservas de última hora no se hicieron”.

El sector espera, por tanto, que el “boom” de las llamadas comience a partir de la próxima semana.