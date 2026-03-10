Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Nicky Jam, tercer artista confirmado en el Costa Feira

El concierto será el 3 de agosto

C. Hierro
10/03/2026 12:16
El cantante Nicky Jam en su concierto en Cambados
Gonzalo Salgado
El festival Costa Feira anunció esta mañana el tercer artista que se subirá al escenario de Sanxenxo este verano: Nicky Jam. A través de diferentes pistas publicadas en sus redes sociales, los organizadores desvelaron la identidad de este artista, considerado uno de los más influyentes dentro del reguetón y la música urbana.

El concierto será el lunes, 3 de agosto y la venta de entradas, aunque todavía no está abierta, se hará a través de la propia página del festival: www.costafeira.com.

El autor de canciones tan conocidas como 'Travesuras', 'Voy a beber', 'Muévelo' o 'El perdón', se une por tanto a un cartel en el que ya están anunciados Rusowsky (15 de agosto) y Tabuerete (20 de agosto).

