Nicky Jam, tercer artista confirmado en el Costa Feira

El cantante Nicky Jam en su concierto en Cambados Gonzalo Salgado

El festival Costa Feira anunció esta mañana el tercer artista que se subirá al escenario de Sanxenxo este verano: Nicky Jam. A través de diferentes pistas publicadas en sus redes sociales, los organizadores desvelaron la identidad de este artista, considerado uno de los más influyentes dentro del reguetón y la música urbana.

El concierto será el lunes, 3 de agosto y la venta de entradas, aunque todavía no está abierta, se hará a través de la propia página del festival: www.costafeira.com.

El autor de canciones tan conocidas como 'Travesuras', 'Voy a beber', 'Muévelo' o 'El perdón', se une por tanto a un cartel en el que ya están anunciados Rusowsky (15 de agosto) y Tabuerete (20 de agosto).