Más vivienda pública en Sanxenxo: la parcela de As Cunchas se destinará a este fin

El solar de la calle As Cunchas en el que se construirá vivienda pública en Sanxenxo D.A.

La Xunta de Galicia anuncia la construcción de más vivienda pública en Sanxenxo gracias a la cesión, por parte del Concello, del solar ubicado en la calle de As Cunchas, para este fin.

Esta parcela, que actualmente es propiedad del Concello de Sanxenxo tras culminar la compra a la familia Rocafort por trece millones de euros, servirá para crear un total de 40 viviendas.

Estos hogares, señalaron tras firmar el acuerdo de cesión, estarán destinados al alquiler a jóvenes menores de 36 años de Sanxenxo.

La Conselleira de Vivenda, María Martínez, quiso agradecer al alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, su "xenerosidade" por la cesión de estos terrenos.

Por su parte, el edil, señaló que se trata de un nuevo día "histórico" para la localidad" y dio las gracias a la Conselleira por aportar por Sanxenxo a la hora de promover la construcción de vivienda pública.

Con este acuerdo, indicó Martín, el Concello podrá resarcir el gasto que se llevó a cabo para adquirir los terrenos, ya que, comentó, serán los propios vecinos y vecinas de Sanxenxo los que disfrutarán de estas viviendas.

El alcalde terminó su intervención adelantando que próximamente habrá nuevos anuncios. "A cousa non termina aquí", indicó.