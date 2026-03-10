Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El CIM organiza un taller de risoterapia y liberación del estrés esta tarde en el Priorato de Arra

C. Hierro
10/03/2026 08:00
Cartel del taller de risoterapia del CIM de Sanxenxo
Cartel del taller de risoterapia del CIM de Sanxenxo
El Centro de Información á Muller (CIM) de Sanxenxo, organiza esta tarde un taller de risoterapia en el Priorato de Arra.

El objetivo con el que se programó esta actividad es ofrecer un espacio en el que las mujeres puedan liberar el estrés diario y, además reconectar de manera emocional con ellas mismas.

Este taller, que comenzará a las cinco de la tarde y está previsto que tenga una duración de dos horas, también sirve para que las participantes encuentren un lugar para el autocuidado.

Las plazas son limitadas y pueden reservarse en el teléfono 986 72 79 01 o escribiendo un correo a cim@sanxenxo.org.

