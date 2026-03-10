El Concello comienza las obras para dotar a la playa de Silgar de un nuevo acceso peatonal

Obras para la instalación de una nueva pasarela en la playa de Silgar Cedida

El Concello de Sanxenxo comenzó las obras para la instalación de un nuevo acceso peatonal a la playa de Silgar. Esta rampa, que estará adaptada a personas con movilidad reducida, tiene como objetivo responder a una vieja demanda de los bañistas que se colocan en esta zona del arenal.

La superficie en la que se actuará mide aproximadamente cien metros cuadrados.

La estructura se ubica en el extremo oeste del arenal y su colocación está previsto que se prolongue durante dos semanas. La actuación cuenta, para su pago, con un ayuda de más de 47.000 euros de la Consellería do Mar a través del GALP.

Los trabajos, que empezaron en el día de ayer, también contemplan el desmontaje del tramo de balaustrada de granito existente para permitir el acceso a esta pasarela, así como el montaje de la instalación formada por pilares, vigas y un entablado fabricado en plástico reciclado. Además, está previsto que cuente con una barandilla de acero inoxidable.

El arenal, en la actualidad, cuenta con ocho conjuntos de escaleras para el acceso de los bañistas y ahora, con este proyecto, sumará un total de tres rampas diseñadas para el uso de los usuarios con movilidad reducida y carros.