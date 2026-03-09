Sanxenxo no puede descartar el acceso a datos tras el ciberataque

Fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo refuerza la seguridad de sus equipos informáticos y da por concluido el análisis técnico y forense tras el ciberataque sufrido el pasado mes de enero que afectó a parte de los sistemas municipales.

Las investigaciones técnicas realizadas, señalan, no han identificado evidencias concluyentes que permitan confirmar la filtración de datos. No obstante, dado que la persona o personas que realizaron el ataque lograron acceder a determinados sistemas antes de su aislamiento, “no puede descartarse de forma absoluta el acceso potencial a la información” contenida en los diferentes equipos informáticos del Concello.

Los hechos

El 26 de enero el Concello sanxenxino fue víctima de un ataque informático por el que sus autores, a modo de extorsión virtual, exigían el pago de 5.000 dólares en bitcoins.

Desde el primer momento en el que se detectó la actividad anómala en la red municipal, el gobierno local activó los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones y, además, comunicó el incidente a la Agencia Española de Protección de Datos que trabajó de forma coordinada con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y con los equipos especializados de los cuerpos de Seguridad del Estado. Además se negó al pago del dinero solicitado por los ciberdelincuentes.

Durante el periodo entre la detección del ataque y la recuperación de los sistemas, determinados servicios informáticos municipales se vieron temporalmente interrumpidos, lo que llegó a afectar al normal desarrollo de parte de la actividad administrativa.

El ataque provocó el cifrado de determinados archivos en algunos de los equipos y servidores municipales, todos estos datos, señalan fuentes del gobierno local, han podido ser recuperados mediante las copias de seguridad disponibles. Esto es así, aseguran, porque el Concello cuenta con “mecanismos de respaldo actualizados tanto de la información como de las máquinas afectadas”.

Actualmente, señalan las mismas fuentes, los sistemas de la administración local cuentan con nuevas y reforzadas medidas de seguridad y, además, el objetivo es que el Concello continúa adoptando mejoras en la protección de la infraestructura tecnológica municipal para evitar este tipo de situaciones.