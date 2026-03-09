Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El CEIP Magaláns-Dorrón organiza un campamento de verano para alumnado desde los 3 a los 12 años

Las inscripciones abren en abril

C. Hierro
09/03/2026 16:54
Campamento organizado en Sanxenxo
El CEIP Magaláns-Dorrón organiza un campamento de verano, durante los meses de julio y agosto, para el alumnado con edades comprendidas entre los tres y los doce años.

El horario de la iniciativa será de mañana, desde las nueve hasta las dos.

Durante las jornadas, señalan los organizadores, los niños y niñas llevarán a cabo actividades tradicionales, como baile o pandereta, juegos populares, talleres de cocina, práctica de deportes y manualidades.

Además, también está previsto que realicen salidas culturales y visitas a la playa. Las inscripciones para participar en el campamento se abrirán en el mes de abril.

