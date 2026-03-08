Sanxenxo convirtió 38 toneladas de bioresiduos en siete de compost

Compostero comunitario en un municipio de O Salnés Gonzalo Salgado

El municipio de Sanxenxo gestión, en 2025, un total de 38,5 toneladas de bioresiduos, sumando, en estos datos, tanto los recogidos en composteros individuales (más de 32 toneladas) como en los centros comunitarios (seis toneladas y media).

En la cantidad, además, también se juntan los residuos orgánicos de comida, que son los más comunes y representan más del doble del total, y los relacionados con la fracción vegetal, como pueden ser hojas, ramas o restos de jardín.

Todos estos bioresiduos recogidos en los diferentes puntos se transformaron en poco más de ocho toneladas de compost o, lo que es lo mismo, material orgánico natural que se puede utilizar, entre otras cosas, como fertilizante para el suelo.

Poco uso comunitario

Los datos del año pasado reflejan que, a pesar de que los hogares sí se animan, cada año más, a hacer suya esta práctica de reciclaje, los sistemas comunitarios instalados en diferentes puntos del municipio no cuentan con tanto éxito.

Así, además de que los centros de compostaje de Nantes y A Florida no tienen datos, los instalados en el Parque do Espiño y en el Parque de Baltar no arroja datos muy positivos de uso. En el primero de ellos, por ejemplo, que cuenta ocho composteros se recogieron 1,791 toneladas de residuos orgánicos y 0,853 de restos vegetales, lo que suman un total de 2,643 biorresiduos. Tras su tratamiento, esta cifra se convirtió en poco más de media tonelada de compost.

Los datos mejoran un poco en el centro de Baltar. En este punto se sumaron 2,636 toneladas de restos de comida y 1,255 de residuos vegetales, lo que hacen un total de 3,891 toneladas de restos. La cantidad de compost producido fue en este punto de 0,827 toneladas.

El objetivo del Concello de Sanxenxo, como del resto de los que forman la comarca de O Salnés, es fomentar el compostaje tanto individual como el uso de los centros comunitarios.