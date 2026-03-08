Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

La pintora Rosa Crespo inaugura una muestra de quince cuadros dedicados a la flor de la camelia

La exposición se puede ver en el Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo

C. Hierro
08/03/2026 19:56
La artista, Rosa Crespo, explicando una de sus obras
Cedida
La pintora marinense, Rosa Crespo, inauguró en el Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo una exposición dedicada a la camelia. La muestra, formada por una quincena de lienzos pintados a óleo, presenta escenas naturales en la que esta flor toma vida.

La colección se podrá visitar hasta el próximo 7 de abril en horario de 16:00 a 22:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 22:00, los sábados y los domingos.

La exposición de Crespo se enmarca en la iniciativa de la asociación de dar visibilidad a los artistas locales en defensa y promoción de la cultura gallega.

