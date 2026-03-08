Sanxenxo
La pintora Rosa Crespo inaugura una muestra de quince cuadros dedicados a la flor de la camelia
La exposición se puede ver en el Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo
La pintora marinense, Rosa Crespo, inauguró en el Círculo Cultural Deportivo de Sanxenxo una exposición dedicada a la camelia. La muestra, formada por una quincena de lienzos pintados a óleo, presenta escenas naturales en la que esta flor toma vida.
La colección se podrá visitar hasta el próximo 7 de abril en horario de 16:00 a 22:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 22:00, los sábados y los domingos.
La exposición de Crespo se enmarca en la iniciativa de la asociación de dar visibilidad a los artistas locales en defensa y promoción de la cultura gallega.