Sanxenxo

El Concello continúa con las mejoras de saneamiento con la actuación en cuatro parroquias

C. Hierro
08/03/2026 00:50
Obras de saneamiento en Sanxenxo
El Concello de Sanxenxo continúa con las obras incluidas en el Ciclo de Agua y ejecutadas por la empresa concesionaria, con actuaciones en cuatro parroquias con un valor de 256.520 euros. Los trabajos se concentran en la sustitución de colectores y saneamiento en la Rúa Progreso y O Vento, en la red de saneamiento en Paxariñas, y en la red de saneamiento y abastecimiento en Salgueira y Buezas. Estas obras está previsto que beneficien a un total de 62 viviendas particulares y dos hoteles.

En las próximas semanas, señala el Concello, seguirán las obras con la reposición de la tubería de agua principal de 3.790 metros de longitud entre Major y Portonovo con una inversión de más de 428.000 euros. También se prevé que se lleve a cabo la sustitución de los colectores de saneamiento en O Vinquiño, obra que cuenta con un presupuesto de 243.836 euros.

El objetivo del gobierno local es que, en el año 2027, todas las viviendas del municipio, cuenten con servicio de agua y abastecimiento. Además, también se llevará a cabo la instalación de nuevos sistemas de bombeo, la ampliación de los existentes, la sustitución del colector principal y la mejora integral de la depuradora de Paxariñas, así como el nuevo emisario submarino. 

