El Concello continúa con las mejoras de saneamiento con la actuación en cuatro parroquias

Obras de saneamiento en Sanxenxo Cedida

El Concello de Sanxenxo continúa con las obras incluidas en el Ciclo de Agua y ejecutadas por la empresa concesionaria, con actuaciones en cuatro parroquias con un valor de 256.520 euros. Los trabajos se concentran en la sustitución de colectores y saneamiento en la Rúa Progreso y O Vento, en la red de saneamiento en Paxariñas, y en la red de saneamiento y abastecimiento en Salgueira y Buezas. Estas obras está previsto que beneficien a un total de 62 viviendas particulares y dos hoteles.

En las próximas semanas, señala el Concello, seguirán las obras con la reposición de la tubería de agua principal de 3.790 metros de longitud entre Major y Portonovo con una inversión de más de 428.000 euros. También se prevé que se lleve a cabo la sustitución de los colectores de saneamiento en O Vinquiño, obra que cuenta con un presupuesto de 243.836 euros.

El objetivo del gobierno local es que, en el año 2027, todas las viviendas del municipio, cuenten con servicio de agua y abastecimiento. Además, también se llevará a cabo la instalación de nuevos sistemas de bombeo, la ampliación de los existentes, la sustitución del colector principal y la mejora integral de la depuradora de Paxariñas, así como el nuevo emisario submarino.