Diario de Arousa

Sanxenxo

Sanxenxo apagará las luces, por noveno año consecutivo, por la iniciativa la ‘Hora del Planeta’

C. Hierro
07/03/2026 23:54
Sanxenxo se sumará, un año más, a la iniciativa la ‘Hora del Planeta’ y apagará sus luces el sábado 28 de marzo durante sesenta minutos (de 20:30 a 21:30 horas). El Concello llevará a cabo este gesto simbólico en algunos de los puntos más céntricos del municipio, como pueden ser la Rúa Madrid, el Puerto Deportivo, el Paseo de Silgar, la Avenida de Galicia o Rafael Picó.

El objetivo de esta campaña, promovida por la organización ‘WWF’ que este año tiene como lema ‘“Apaga la luz. Defiende el planeta”, es concienciar sobre la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Es por ello que Sanxenxo se une así a miles de ciudades de todo el mundo que participarán durante la misma jornada y a la misma fecha en la que se considera la mayor campaña de movilización ambiental a nivel global.

La ‘Hora del Planeta’ es una campaña a la que se pueden adherir tanto entidades como ciudadanos o empresas apagando las luces durante una hora con el fin de concienciar sobre la necesidad del ahorro energético y la importancia de cuidar el medio ambiente. En España, se suman, cada año, más de 300 entidades locales y un centenar de compañías privadas.

