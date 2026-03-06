Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo suma nueve Senderos Azules tras añadir la Ruta Con da Romaíña - Con da Ventureira

El concejal de Turismo, Juan Deza, fue el encargado de recoger los galardones en Valencia

C. Hierro
06/03/2026 18:44
El concejal de Turismo, Juan Deza, recogió los galardones de Senderos Azules
El concejal de Turismo, Juan Deza, recogió los galardones de Senderos Azules
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El municipio de Sanxenxo luce, este año, un total de nueve Senderos Azules, uno más que en 2025 tras añadir al listado la Ruta del Con da Romaíña - Con da Ventureira.

El concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, acudió a Valencia en el día de ayer para recoger los galardones. “O noso obxectivo é seguir recuperando os espazos naturais para desfrute de veciños e visitantes tanto no litoral como no interior”, aseguró Deza tras el evento.

Además de este nuevo sendero, el inventario de rutas naturales se completa con la Ruta de los Carballos de Aldariz, Senda Fluvial del Río Pintillón, Sendero Litoral Areas - Punta Festiñanzo, Sendero Litoral Canelas - Punta Cabicastro, Sendero Litoral Montalvo - Major, Sendero Litoral Paxariñas-Montalvo, Sendero Litoral Sanxenxo - Portonovo y Sendero Mágico de A Lanzada.

El objetivo de la entrega de estos galardones por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) es destacar el compromiso de los distintos municipios y de sus administraciones públicas en la recuperación y puesta en valor de los senderos y caminos que promueven la educación ambiental y el disfrute sostenible del entorno natural.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina