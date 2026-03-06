Mala y Fousseyni, de una vida con miedo e inseguridad a un futuro de esperanza: “Somos muy felices en Sanxenxo”

Fousseyni Doumbia y Mala Diabate, en una playa de Sanxenxo, localidad que les acoge desde hace más de un año Mónica Ferreirós

Fousseyni Doumbia y Mala Diabate son dos de los setenta chicos que, el mes de septiembre del año 2024, llegaron desde Mali a Sanxenxo dentro del Programa de acogida de migrantes de la comunidad autónoma gallega. También forman parte de ese 62% de las 177 personas refugiadas que cuentan con protección internacional tramitada por venir de un país en guerra que, tras instalarse en el municipio de O Salnés, han recibido distinto tipo de formación y ya cuentan con un puesto de trabajo.

Diabate, de 25 años, lleva desde hace un mes ofreciendo sus servicios en el Hotel Augusta de Sanxenxo. Comenzó su aventura laboral en este negocio tras terminar una formación de jardinería y hacer las prácticas en este mismo establecimiento. Tras este período, los responsables decidieron contratarlo y actualmente trabaja en la cocina. “Estoy muy contento, porque mis compañeros son buena gente y esto es lo primero y segundo por trabajar”, cuenta el joven en perfecto español. Y continúa: “Ahora lo que más hago es lavar platos y, a veces, si hay mucho trabajo, ayudo en la cocina también. Mis compañeros me enseñan y a mi me encanta aprender”.

Por su parte, Doumbia, de 24 años, ya lleva trabajando cuatro meses en una empresa de construcción con sede en Cambados, después de haber finalizado tres formaciones diferentes. El joven maliense, al igual que su compatriota, lo primero que resalta es la cercanía de los compañeros y su amabilidad. “Aprendo muchas cosas del trabajo con ellos y además mejoro mi español que también es importante”, cuenta. Debido al tiempo que lleva en la empresa, Doumbia, ya cuenta con más relación con los colegas e incluso se unió a la cena de empresa y celebró su cumpleaños con ellos. “Siempre que tengo algún problema con el trabajo me dan consejos, me explican cómo hay que hacer... son muy buena gente”, señala.

Fousseyni Doumbia trabaja en una empresa de construcción y Mala Diabate, en un hotel

Largo camino

Pero para llegar a dónde están hoy, el camino que han recorrido ambos, aunque es diferente, tiene muchas similitudes y todas ellas están relacionadas con la inseguridad, la pobreza, el miedo y la incertidumbre.

Doumbia salió de Mali escapando de la guerra hace ya “bastante tiempo” y su primer destino, cuenta, fue Argelia. Ahí estuvo trabajando “unos tres años” y decidió emprender el viaje hacia España, lugar al que accedió hace un año y seis meses por mar y en el que, durante sus primeros días, estuvo en un centro coordinador de urgencias y emergencias sanitarias en la Península tras pasar por las Islas Canarias.

Diabate explica un poco más su historia. “La primera parte es la guerra en Mali, yo me voy a Mauritania en marzo de 2022 y la policía me cogió y me devolvió a mi país porque a la policía de allí no le gusta la gente negra”, señala el joven. Pero esta mala experiencia no le hizo desistir en su objetivo de buscar una vida mejor y, dos años después, en 2024, volvió a cruzar la frontera para, posteriormente coger un barco que lo trasladase a suelo español. “El viaje fue muy duro, éramos mucha gente, 72 personas en un mismo barco y tres días en el mar”, recuerda.

Una vez que pudieron acogerse a la protección internacional y regular su situación en España, poco a poco, su vida fue mejorando. “Tuvimos mucha suerte de llegar a Sanxenxo, de encontrar a esta gente y esta asociación que nos ayuda -haciendo referencia a Accem (organización que trabaja y defiende la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas y que, desde el día que llegaron al municipio gallego trabajan con ellos)-”, dice Doumbia.

Desde su llegada a la localidad su residencia fue -y es- el hotel Baixamar, muy próximo a la playa de Areas. Desde este centro neurálgico, los profesionales que forman parte de la asociación, entre los que se encuentras psicólogos, profesores, técnicos de integración social o abogados, coordinan y satisfacen todas las necesidades de los chicos.

El primer paso, para todos, son las clases de español, ya que, sin saber el idioma, además de no poder encontrar un trabajo, que es la meta a la que todos aspiran, tampoco se pueden integrar en la sociedad, lo que es un objetivo prioritario para los miembros de Accem.

Además de estas clases, tanto Fousseyni Doumbia como Mala Diabate y el resto de compañeros acuden a diferentes cursos relacionados, por ejemplo, con la organización política de España e incluso con lo qué es y significa el 8-M y, por tanto, sobre feminismo.

Con el paso de los días y de los meses y, a la vez que el español de cada uno de ellos mejora, comienzan a recibir las formaciones específicas para poder encontrar un puesto de trabajo. Entre ellos hay jóvenes que se unieron a cursos de electricidad, de limpieza de montes, de jardinería o de limpieza, diferentes disciplinas que le abrirán el mundo laboral.

El tiempo libre

Pero, aunque sí es de lo más importante, no todo es la formación, es por ello que los migrantes participan mucho de las actividades que se realizan en el municipio, como es visitar el mercadillo o ayudar en la limpieza de playas.

En el caso de Doumbia y Dabate el tiempo de ocio lo dedican, sobre todo, a dos cosas, la primera de ellas estar en contacto con la familia. “Yo tengo a mi padre y mi madre en Mali y antes la guerra no estaba en nuestra ciudad, pero ahora sí y estoy preocupado”, narra el de 25 años. Además, cuenta, tiene dos hermanos, uno de ellos en Canarias y otro en Francia.

Por su parte Doumbia dice que también tiene a dos hermanos y a sus padres, pero que los cuatro actualmente siguen en Mali.

La segunda, al fútbol, tanto a verlo como a jugar. Uno del Barça y otro del Real Madrid, como ocurre en casi todos los grupos de amigos y amigas.

Como a los dos malienses les gusta tanto practicarlo como verlo, en muchas ocasiones juntan a un grupo de chicos y bajan hasta la playa para disfrutar de este deporte. En otras, el equipo Dorrón C.F. les invita a entrenar con los veteranos e incluso les da entradas para que puedan ver los partidos en el campo durante los fines de semana.

El futuro

Doumbia y Dabate cuando hablan y se imaginan su futuro lo hacen en Sanxenxo o cerca. El primero de ellos, el paso más próximo que quiere dar es independizarse, conseguir dejar el hotel y poder alquilar un piso.

“Es muy difícil y está todo muy caro. Mi empresa es de Cambados entonces estoy buscando en distintos sitios. Ahora miramos en Poio porque un compañero es de ahí”, explica. Otro de sus propósitos es poder sacarse el carnet de conducir. “Me paso el día trabajando con maquinaria en la obra y ya tengo que poder conducir un coche”, bromea el joven.

Después de estas dos metas, tanto él como su compatriota sueñan con lo mismo: crear sus propias empresas. “Tener un negocio y poder dar un poco de lo que me dieron. Ayudar a otros como me ayudaron a mí”, cuenta Doumbia quién recalca “los migrantes somos buena gente, lo que pasa es que hay algunos españoles que aun no lo saben”.

Debate, fantasea con lo mismo. En su caso quiere montar un negocio junto a su hermano, que vive en Canarias. “Quiero montar un hotel, mi hermano trabaja en cocina y yo estoy aprendiendo y sería genial”, cuenta.

Mientras eso llega, los dos trabajan para que se convierta en una realidad y admiten estar contentos. “Estoy muy muy feliz, en el trabajo y en todo, la gente es muy buena”, señala Fousseyni Doumbia. Por su parte, Mala Diabate indica que está “muy contento” y que se ríe mucho junto a dos amigos que tiene en Sanxenxo: Rafa y Mateo. Al oír esto, Doumbia también quiere nombrar a los suyos: Miguel y José Benito.