El V Certamen de Bandas Cofrades y el Pregón abren la Semana Santa de Sanxenxo

Presentación del V Certamen de Bandas Cofrades en Sanxenxo Cedida

La Semana Santa de Sanxenxo arrancará el próximo sábado 28 de marzo con la celebración del V Certamen de Bandas Cofrades.

En esta quinta edición participarán la Agrupación Musical Nª Sª del Nordés (Ferrol), la Sección Musical Vera Cruz (Santiago) y la Banda de la Cofradía de Nto. P. Jesús Nazareno & Sto. Sepulcro (Sanxenxo). El evento, que ya está consolidado en el calendario cofrade de la villa, regresa a su ubicación habitual en la Praza dos Barcos y está previsto que comience a las 18 horas.

Desde las 17:45, señala el Concello, las formaciones realizarán un pasacalles, partiendo desde el Paseo Silgar y pasando, entre otros puntos, por la Rúa Madrid o la Rúa Sanxenxo.

A las 20:45, en el Templo Pequeño, tendrá lugar la lectora del pregón de la Semana Santa de la mano de Mª Teresa Fernández Talaya, Cronista Oficial de la Villa de Madrid, licenciada en Geografía e Historia y Doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid.

La actividad continuará el Domingo de Ramos con la bendición en el atrio del Nuevo Templo a las 12:30 y la procesión.

El Lunes Santo, a las 20:30 horas, saldrá del Templo Pequeño el paso de “Jesús Atado a la Columna” con la Cofradía del Nazareno y Sto. Sepulcro. El Miércoles Santo el acto central será la procesión del Santo Encuentro en el cruce de la Rúa Madrid con el Paseo Silgar a als 20:45 horas. Por último, el Viernes Santo, tendrá lugar la Recepción de los Santos Óleos y, por la noche, la liturgia a partir de las 20 horas.