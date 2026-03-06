Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El colegio de Portonovo estrena dos espacios con equipamiento para fomentar las materias STEM

El director general de Centros e Recursos Humanos de la Xunta, Jesús Álvarez, visitó las instalaciones

C. Hierro
06/03/2026 18:42
Fachada del Colegio Plurilingüe de Portonovo
Fachada del Colegio Plurilingüe de Portonovo
El Colegio Plurilingüe de Portonovo cuenta, gracias al Plan de nova arquitectura pedagóxica de la Xunta, con dos nuevos espacios equipados para fomentar las materias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas) y las vocaciones científicas y tecnológicas entre el alumnado.

En concreto, este centro dispone de un espacio denominado ‘Obradoiro’ destinado a acoger, entre otras cosas, un taller de matemáticas orientado a la experimentación y al aprendizaje práctico. La segunda estancia, que lleva el nombre de ‘Faladoiro’, está previsto que funcione como un aula multifuncional en la que promover el trabajo colaborativo, el intercambio de ideas y el desarrollo de actividades dinámicas entre las alumnas y alumnos.

El director general de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, visitó ayer estas instalaciones y destacó la importancia de estos nuevos espacios “dotados de equipamiento especializado que permiten fomentar as competencias STEM”. Además, señaló que estas instalaciones se enmarcan dentro de la apuesta de la Xunta “por deseñar aulas escolares más flexibles, adaptadas as necesidades actuais e as novas metodoloxías”.

