Sanxenxo

Taburete, segunda confirmación del festival Costa Feira

El grupo se une a Rusowsky, que actuará el 15 de agosto

C. Hierro
05/03/2026 12:57
El grupo Taburete actuará en el festival Costa Feira
Costa Feira anuncia la segunda confirmación del festival: Taburete. El grupo se subirá al escenario del Sanxenxo el 20 de agosto.

Este directo se suma al de Rusowsky, que tendrá lugar el 15 de agosto y para el que las entradas ya están puestas a la venta por un precio de 37 euros.

El festival se desarrollará, como años anteriores en el recinto del Parque Empresarial de Nantes, durante varias jornadas tanto del mes de agosto como de septiembre y se espera que suba al escenario a artistas tanto nacionales como internacionales.

Años anteriores

El éxito de este festival en Sanxenxo reside en que está formado por conciertos completos de los artistas y, cada uno de ellos, se celebra un día en concreto. Además, la variedad y calidad de los grupos y cantantes hace que llegue a un público muy variado.

En ediciones anteriores se subieron al escenario de Costa Feira artistas de la talla de 'Black Eyed Peas', 'Andrés Calamaro', 'Natos y Waor' o 'Sebastián Yatra'.

