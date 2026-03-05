El Concello solicita ayuda para sufragar el acondicionamiento del aparcamiento de O Revel

Aparcamiento de O Revel en la parroquia de Vilalonga Cedida

El Concello de Sanxenxo opta a una ayuda del programa ‘Galicia Refuxio Climático’ para llevar a cabo el acondicionamiento del aparcamiento colindante al campo de fútbol municipal de O Revel en la parroquia de Vilalonga. La actuación tiene un coste total de 111.524 euros y la subvención solicitada cubriría el 60% y el 40% restante sería asumido con fondos municipales.

Las obras prevén la actuación sobre la plataforma actual, contemplando, por un lado, la demolición de una zona pavimentada existente y, por el otro, la incorporación de superficies actualmente en tierra, con el objetivo de ampliar el espacio para el aparcamiento de vehículos.

Además, en el proyecto se contempla la creación de zonas ajardinadas y la plantación de arbolado que de sombra, con el fin de incrementar la cobertura vegetal, disminuir la radiación solar directa sobre el pavimento y mejorar el confort térmico del espacio. La ordenación del estacionamiento, señalan, se materializará mediante el propio adoquinado,, diferenciando plazas y bandas de circulación a través de diferentes colores u otras piezas.

La actuación, que tiene un plazo de dos meses, incluye la reconfiguración del espacio para maximizar el número de plazas obtenidas.