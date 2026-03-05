Entretendas sortea 250 euros en vales de compra con motivo de la campaña "Porque Papá o merece"

Cartel de la campaña comercial por el Día do Pai Cedida

La asociación de comerciantes Entretendas organiza la campaña “Porque Papá o merece”, en la que sortearán hasta 250 euros en vales de compra entre todos aquellos usuarios que adquieran productos en los establecimiento adheridos a la entidad.

El objetivo de la iniciativa es dinamizar el comercio local con motivo del Día do Pai y esta se desarrollarán desde el 9 hasta el 19 de marzo, ambos días incluidos.

De esta manera, por cada compra igual o superior a 30 euros realizada en cualquiera de los establecimientos asociados durante el periodo promocional, los clientes recibirán una participación para el sorteo de un vale de compra por valor de 100 euros. Para que la participación quede registrada, se deberá dejar el ticket de compra en el negocio con el nombre y el número de teléfono en la parte de atrás.

También, toda persona que realice una compra, independientemente del desembolso, podrá cubrir una tarjeta promocional (disponibles hasta agotar existencias) con los siguientes datos: nombre, teléfono de contacto y completar la oración “Meu pai merece este agasallo porque...”. Entre todas las tarjetas se repartirán posteriormente tres vales de compra por valor de 50 euros cada uno.

El sorteo de todos los bonos se celebrará el 25 de marzo en la sede de la asociación de comerciantes de Sanxenxo.