El BNG denuncia que la Policía Local multó a varios coches en un entierro y el Concello lo niega

Octavio González, portavoz del BNG de Sanxenxo Gonzalo Salgado

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo denuncia “o afán recadatorio” de la Policía Local en Vilalonga al haber, según ellos, sancionado a varios vehículos estacionados en las proximidades de la iglesia de O Revel coincidiendo con la celebración de un entierro y de un cabo de año.

Los nacionalistas señalan que esta situación está provocando “un importante malestar” entre los vecinos y vecinas, ya que, además, el estacionamiento de los coches no “afectan ao tránsito”.

Desde el grupo de la oposición señalan que esta iglesia se encuentra en una zona rural en la que, advierten “xa van varias veces na que a Policía Local aparece mentres ten lugar un enterro para poñer multas en vehículos estacionados na rúa”. Además, lamentan que los agentes no estén presentes en otros puntos de Sanxenxo en los que “en moitas ocasións hai embotellamentos e problemasde tráfico”.

Por su parte, fuentes del gobierno local señalan que no es cierto que la Policía Local sancionase a los vehículos aparcados alrededor de esta iglesia durante las celebraciones. Lo que sí indican, es que advirtieron a los conductores que los coches se encontraban mal estacionados.