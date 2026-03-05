Condenan a un policía a seis meses de cárcel por quedarse el dinero de dos multas

Comisaría de la Policía Local de Sanxenxo CEdida

Condenan a seis meses de cárcel y diez meses de inhabilitación especial para el cargo público a un Policía Local de Sanxenxo como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos tras haberse quedado un total de 200 euros correspondientes al pago de dos multas de tráfico.

Según indica la sentencia, el 9 de agosto de 2019, se formuló por la Policía Local del municipio una denuncia por un importe de 200 euros (bonificado a cien si se abonaba antes de veinte días). El conductor sancionado, señalan, abonó al acusado los cien euros de la sanción el día 28 de ese mismo mes y recibió, por parte del condenado, el correspondiente “recibí” en un documento en blanco y “obrando con ánimo de ilícito enriquecimiento” hizo suyo el dinero en metálico recibido.

De la misma manera, el 19 de agosto, el acusado fue el que formuló otra denuncia de tráfico por el mismo importe y, de nuevo, el infractor, pagó en mano los cien euros correspondientes y recibió un documento similar como recibí. El condenado, señalan, volvió a obrar de la misma manera e hizo suya la cantidad en metálico.

Finalmente, el acusado abonó al Concello de Sanxenxo los 200 euros que había sido suyos en los dos episodios anteriores.

El Juzgado de la Audiencia Provincial de la sección número 2 de Pontevedra señala que la resolución emitida es firme y, por lo tanto, contra la misma no cabe recurso alguno.