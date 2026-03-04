Sanxenxo lidera la lista de núcleos más caros para alquilar una vivienda en Galicia

Imagen de archivo de Sanxenxo Gonzalo Salgado

Sanxenxo se posiciona como la zona de Galicia con el precio por metro cuadrado más elevado para alquilar una vivienda, con un valor medio de 14,17 euros por metro cuadrado, según datos del portal Índice Inmobiliario Fotocasa.

De esta manera, la capital turística gallega encabeza el top diez de los núcleos más caros de la comunidad autónoma, siguiéndole otras siete zonas de la provincia de A Coruña y el entorno de la Plaza de Barcelos, en la ciudad de Pontevedra.

Atendiendo a datos de diciembre de 2025, en el centro de Sanxenxo una vivienda de unos 80 metros cuadrados tiene un precio medio de unos 1.134 euros. Sin embargo, el coste es menor que el de un año anterior, experimentando una variación anual del 9,1%, es decir, en diciembre de 2024 el precio medio era de 1.246, unos 113 euros menos.