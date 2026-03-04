Sanxenxo concluye la renovación del césped y mejora del riego en el campo de fútbol de Baltar

El alcalde, Telmo Martín, y el concejal, Marcos Guisasola, visitando el terreno de juego Cedida

El Concello de Sanxenxo ha concluido ya los trabajos de renovación del césped y mejora del sistema de riego del campo de fútbol de Baltar, una actuación que supuso una inversión total de 627.478 euros, financiados con fondos municipales, y a la que sumará próximamente el campo de fútbol de Noalla.

El alcalde, Telmo Martín, acompañado del concejal de Deportes, Marcos Guisasola, visitó ayer las instalaciones deportivas para ver el resultado de los trabajos.

Así, el terreno de juego cuenta ya con un nuevo césped apto tanto para fútbol 11 como fútbol 7, y homologado bajo los exigentes estándares FIFA Quality Pro for Football Turf. En cuanto al riego, se instalaron cañones de impacto emergente con sistema de rotación de 360º, fabricados por primeras marcas del sector, lo que garantizará un mantenimiento eficiente y uniforme del césped. El Concello de Sanxenxo realiza esta actuación por la modalidad de renting, como ya se hizo en el campo municipal de O Revel, durante un periodo de 48 meses.

A finales de la próxima semana, dará comienzo la retirada del césped del campo de Noalla para su posterior renovación al igual que el sistema de riego. Además, se llevarán a cabo actuaciones complementaria, como la sustitución de la barandilla y mejora en el cierre perimetral.

Los dos clubes que entrenan y juegan en estas instalaciones, el S.D. Noalla y el E.F. Sport, trasladarán sus entrenos temporalmente al campo de O Revel y Baltar.

Por otro lado, está en proceso de licitación la sustitución de la iluminación para mejorar la eficiencia energética en los campos de fútbol de Baltar de Arriba y O Revel, una actuación que se financiará a través de Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas 2025.