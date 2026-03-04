El Emilia Pardo Bazán acoge una conferencia sobre el barco Santa Isabel, “O Titanic galego”

La maqueta en el auditorio municipal Cedida

El auditorio Emilia Pardo Bazán acoge este viernes una conferencia para conmemorar el 105 aniversario del barco Santa Isabel, el “Titanic galego”, que se hundió el 2 de enero de 1921 frente a la isla de Sálvora y en el que fallecieron 213 personas entre tripulantes y pasajeros, lo que lo convierte en el naufragio con más víctimas de la historia naval de Galicia.

Desde el pasado 19 de febrero, el auditorio alberga en sus instalaciones una cuidada réplica realizada por José Antonio Ribeira con 1,80 metros de eslora, 24 centímetros de manga, 30 kilos de peso y un casco de poliéster con 1.400 clavos. La maqueta tiene incluso dos motores eléctricos.

Mañana es el último día para disfrutar de la muestra, a la que se pondrá el broche de oro con la conferencia “O Titanic galego: o vapor-correo Santa Isabel”, impartida por el cronista oficial, historiador y periodista, Xosé María Fernández Pazos. Será a las 19 horas en el auditorio. La actividad está organizada por la Concejalía de Cultura y Eventos, dirigida por Xoán Pérez.

El vapor Santa Isabel encalló contra las rocas de la isla de Sálvora, en la ría de Arousa, durante una intensa tormenta que complicó su navegación. Este buque correo, que cubría la ruta entre Bilbao y Buenos Aires, transportaba a 269 personas, entre pasajeros y tripulantes. Había partido desde Cádiz el 20 de diciembre de 1920 en una travesía habitual hacia Pasaia, con escalas en A Coruña y Vigo. En la tarde del 1 de enero zarpó desde la ciudad herculina dirección Vilagarcía, sin saber el trágico final que les esperaba a los tripulantes.