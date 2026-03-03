El Estado destina más de 205.000 euros a reparar el tejado del cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo

Un agente de la Guardia Civil frente a una playa en O Salnés Gonzalo Salgado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la licitación de las obras de reparación de la cubierta del cuartel de la Guardia Civil de Sanxenxo después de que la estructura quedase gravemente dañada debido a los temporales.

El presupuesto del Gobierno para llevar a cabo estos trabajos es de 205.123,38 euros. Las obras consistirán tanto en la construcción de armaduras para la cubierta como en trabajos de recubrimiento, colocación de canalones o el revestimiento del tejado.

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, celebró la publicación de esta licitación en el día de hoy, ya que, señala, visitó el cuartel hace pocos días y pudo comprobar el alcance de los daños sobre la estructura del mismo.

Losada señala que los trámites para la adjudicación de las obras, por el procedimiento de emergencia, "xa culminaron". Esto quiere decir que los trabajos serán adjudicados en los próximos días para que las obras puedan comenzar "de inmediato".

El plazo de ejecución es de tres meses, por lo que indica, "en breve o problema quedará solucionado".