Un trabajador herido tras caer a un foso de dos metros Sanxenxo

Un trabajador de una lavandería industrial ha resultado herido esta mañana tras caer en un foso de una altura de aproximadamente dos metros. El accidente laboral ocurrió en el lugar de Forxán, en Sanxenxo.

El operario, tal y como señalan fuentes municipales, sufrió diversas heridas pero "su vida no corre peligro".

Al lugar del incidente se trasladaron tanto agentes de la Policía Local como de la Guardia Civil y Emerxencias de Sanxenxo. Además, también se contó con el servicio de una ambulancia, quiénes lo trasladaron al centro hospitalario.