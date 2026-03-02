Major y Areas contarán con una ayuda del estado para acelerar su regeneración natural

Playa de Areas, en Sanxenxo Cedida

La playa de Areas y Major en Sanxenxo son dos de los cuatro arenales de la provincia de Pontevedra que contarán con un ayuda del Estado para llevar a cabo obras de emergencia tras los incidentes provocados por los temporales.

Los trabajos previstos en estas dos playas están relacionados con el movimiento de la arena para ayudar a la recuperación del perfil de los arenales y, de este modo, acelerar la regeneración natural antes de la llegada de los meses de verano.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losado, señaló que en total se invertirán 320.000 euros repartidos entre estos dos puntos de Sanxenxo y las playas de Agrelo en Bueu y Praia América en Nigrán.

El procedimiento para la adjudicación de los trabajos de emergencia, señaló Losado, se iniciará de manera inminente por parte de Costas, ya que el objetivo es que las obras puedan comenzar en las cuatro playas cuanto antes.

El subdelegado quiso recalcar que, además de estas ayudas, el Gobierno de España aprobó la declaración de Galicia como Zona Especialmente Afectada por Emerxencia de Protección Civil, por lo que próximamente las localidades afectadas podrán percibir otras partidas para subsanar incidencias.