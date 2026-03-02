Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

La empresa del SAF de Sanxenxo ofrece un curso de formación y prevé la contratación de personal

Ofertan un total de 25 plazas y las clases se impartirán desde el 17 al 31 de marzo en el Centro de Día

C. Hierro
02/03/2026 20:10
El Centro de Día de Sanxenxo será la sede del curso
Mónica Ferreirós
La nueva empresa concesionaria del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), Idades, en colaboración con el Concello, ofrecerá un curso gratuito de atención sociosanitaria a domicilio con un total de 25 plazas. La formación consta de un total de 60 horas, 40 de ellas teóricas y 20 prácticas en empresa, donde estarán acompañadas por trabajadoras ya en activo en el servicio.

Las fechas de las clases serán del 17 de marzo al 31 de marzo, en horario de 16:30 a 20:30 y se impartirá en las instalaciones municipales del Centro de Día.

“Es una oportunidad para formarse en un sector en auge y de futuro. El curso no es reglado pero te da todas las herramientas para poder trabajar de auxiliar en el servicio y facilita la emisión del certificado de profesionalidad”, apunta Enedina Torres, ayudante de coordinación de Idades y profesora del curso.

Las personas interesadas en inscribirse pueden enviar su solicitud a través del correo electrónico noelia@idades.es indicando el nombre, los apellidos, un teléfono de contacto, dirección y formación o llamar, en horario de mañana, al teléfono 651 65 92 27.

El curso estará dividido en diferentes bloques relacionados con la dependencia, el proceso de envejecimiento, la aplicación de técnicas de higiene y aseo de las personas dependientes, primeros auxilios o la importancia de la comunicación, el descanso o los horarios para la comida.

Tras la formación, la empresa realizará una selección buscando los perfiles más idóneos con la posibilidad de incorporar a una o varias personas inscritas al servicio que ofrecen en el Concello.

