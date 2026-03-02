El PSOE de Sanxenxo denuncia la falta de ayuda a los vecinos tras los temporales

Miembros del PSOE local durante un Pleno Mónica Ferreirós

El PSOE de Sanxenxo reclama al gobierno local que no se haya tenido en cuenta los daños y desperfectos que los vecinos hayan podido sufrir en sus propiedades como consecuencia de los temporales que afectaron a la comunidad autónoma las pasadas semanas.

Los socialistas critican que el ejecutivo local se “apresure a reclamar axudas” para la reparación de las instalaciones municipales sin “interesarse polos prexuízos ocasionados en vivendas, fincas, baixos, negocios ou vehículos particulares”.

De esta forma, exigen un mayor interes por los desperfectos de los vecinos y que se habilite “de inmediato un servizo de información, asesoramento e apoio para a tramitación de axudas”.