Sanxenxo

El PSOE de Sanxenxo denuncia la falta de ayuda a los vecinos tras los temporales

Los socialistas reclaman al ejecutivo local que haya solicitado una subvención al Estado sin tener en cuenta los desperfectos particulares

Redacción
02/03/2026 10:31
Fernando Otero y el resto de representantes del PSOE en el último pleno de Sanxenxo
Miembros del PSOE local durante un Pleno
Mónica Ferreirós
El PSOE de Sanxenxo reclama al gobierno local que no se haya tenido en cuenta los daños y desperfectos que los vecinos hayan podido sufrir en sus propiedades como consecuencia de los temporales que afectaron a la comunidad autónoma las pasadas semanas.

Los socialistas critican que el ejecutivo local se “apresure a reclamar axudas” para la reparación de las instalaciones municipales sin “interesarse polos prexuízos ocasionados en vivendas, fincas, baixos, negocios ou vehículos particulares”.

De esta forma, exigen un mayor interes por los desperfectos de los vecinos y que se habilite “de inmediato un servizo de información, asesoramento e apoio para a tramitación de axudas”.

