Diario de Arousa

Sanxenxo

El Concello acerca la igualdad, la diversidad y el respeto a los escolares a través de cuentos

La programación del 8-M continúa hoy con una charla dedicada a “María Luz Morales. A gran señora da prensa”

C. Hierro
02/03/2026 23:11
Cuentacuentos en el colegio O Telleiro en Sanxenxo
Cuentacuentos en el colegio O Telleiro en Sanxenxo
Cedida
El Concello de Sanxenxo inició en el día de ayer la programación del Día Internacional de la Mujer (8-M) a través de la iniciativa ‘Contacontos pola igualdade e a diversidade’.

El artista Juan Juste visitó al alumnado de 1º de Primaria del colegio Telleiro y presentó mediante la técnica del ‘kamishibai’, narración oral tradicional japonesa que utiliza un pequeño teatrillo de madera para mostrar láminas ilustradas, tres cuentos que fomentan la igualdad y el respeto a la diversidad.

La concejala de Educación, Nati Parada, asistió y destacó lo sorprendente e innovador que fue la actividad.. “A proposta de Juste Kamishibai busca precisamente usar a maxia dos contos para que os nenos e nenas medren nun contorno de respecto e tolerancia, empregando o teatro como unha ventá aberta á diversidade”, dijo Parada.

Asistentes a una manifestación del 8-M en O Salnés

Cuentacuentos, charlas, teatro, música y risoterapia centran los actos del 8-M de Sanxenxo

Los actos en relación al 8-M continúan hoy tanto en las aulas como a través de la charla-coloquio organizada por la Concejalía de Servicios Sociales y el CIM dedicada a “María Luz Morales. A gran señora da prensa” de la mano de la autora de la tesis, la periodista Alba Moledo.

