Sanxenxo licita el servicio de socorrismo por cuatro millones para 18 playas y durante cuatro años

Socorristas en la playa de Silgar Cedida

El Concello de Sanxenxo, a través de la empresa municipal Turismo de Sanxenxo, acaba de licitar el servicio de salvamento y socorrismo por 4.032.796 euros durante cuatro años y para 18 arenales. Los 87 socorristas se repartirán por las playas de Pampaído –que contará por primera vez con este servicio–, Area de Agra, Areas, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nosa Señora de A Lanzada, Areas Gordas, A Lapa y O Espiñeiro-A Lanzada.

Con el objetivo de poder ampliar los horarios, el Concello valorará las empresas que ofrezcan 150 horas más de las ya previstas por cada arenal. Además, puntuará aquellas que se comprometan a reparar y mantener los módulos de socorrismo, realice campañas de educación ambiental e instale pantallas digitales informativos en el exterior de los módulos.

En cuanto a la apertura del servicio, Silgar, la playa urbana con más afluencia de bañistas, contará con socorristas desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre de forma ininterrumpida, de lunes a domingo, de 12 a 20 horas. Del 1 de julio al 31 de agosto, se ampliará de 11:30 a 20:30. En Areas, Panadeira, Canelas y Montalvo, el servicio se abrirá el 1 de junio hasta el 14, en horario de 12 a 20 horas, los viernes, sábados y domingos. A partir de días 15, habrá vigilancia durante toda la semana. En el resto de arenales, el servicio se prestará desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, de 12 a 20 horas.

Por otro lado, respecto al equipamiento, además de las embarcaciones, el servicio se reforzará con una moto para las tareas regulares de inspección, supervisión y control de los arenales, así como un vehículo de intervención para el traslado de personal en una emergencia.

También, la dotación de material contempla, como mínimo, por cada módulo: un desfibrilador, un equipo de férulas semirrígidas, balón o botella de oxígeno medicinal, mochila de primeros auxilios, balón autoinflable o ventilador manual, máscaras de bajo y alto flujo, collarín cervical, tensiómetro, termómetro, mantas térmicas, a los que se suman productos y diferentes apósitos para curas o golpes. Además, deberá contar con una silla anfibia para el baño de personas con problemas de movilidad, así como muletas anfibias.