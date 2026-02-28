Un conductor resulta ileso tras protagonizar un aparatoso accidente en Sanxenxo y dar positivo en alcoholemia

Uno de los coches desplazados

Un conductor resulta ileso tras protagonizar un aparatoso accidente en la madrugada de este sábado en la zona de A Granxa, en Sanxenxo, donde impactó contra dos vehículos estacionados y dio positivo en la prueba de alcoholemia.

El suceso tuvo lugar entorno a las cuatro de la madrugada, cuando el responsable circulaba desde Pontevedra en dirección a Sanxenxo y, según explicaron fuentes del Concello, perdió el control y chocó contra dos vehículos estacionados en la vía. Como consecuencia de la colisión, los coches fueron desplazados y sufrieron importantes daños.

Los vehículos implicados en el suceso

Pese a la gravedad de los daños materiales, el conductor, vecino de Pontevedra, resultó ileso. Tras la llegada de los agentes de seguridad, fue sometido a la prueba de alcoholemia, en la que superó el límite permitido.