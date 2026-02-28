Liberan en A Lanzada dos ejemplares de frailecillos que fueron malheridos durante los temporales

Una de las aves liberadas en el arenal Gonzalo Salgado

La playa de A Lanzada fue este sábado el lugar de reunión para liberar dos ejemplares de frailecillos –también conocidos como “arao papagaio”– que resultaron malheridos durante los continuos temporales que afectaron a la comunidad autónoma las últimas semanas. Las aves estuvieron internas en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRSF) de Carballedo, en el concello de Cercedo-Cotobade.

Uno de los ejemplares liberados ingresó el pasado día 16 tras ser recogido en la playa de Santa Marta, en Cangas do Morrazo, en estado muy débil, con severa hipotermia y deshidratación. El otro apareció el 24 de febrero en la playa de Pedras Negras, en el concello de O Grove, con el mismo cuadro clínico y con varias heridas.

A la ocasión acudieron la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, así como otros ediles municipales y vecinos del ayuntamiento.

Momento de la liberación de los ejemplares Gonzalo Salgado

La conselleira explicó que estos dos frailecillos se vieron afectados por los temporales encadenados que se registraron en las últimas semanas, lo que les impidió parar en tierra o en las propias balsas del mar a descansar, haciendo que acabasen con episodios de agotamiento extremo y debilidad.

Estas aves suelen criarse en países del norte –como Noruega o Islandia– y bajar a zonas más cálidas de alta mar durante el invierno. En esos momentos es cuando pueden ser arrastradas por los temporales y llegar a costa, como ocurrió en la últimas semanas.

De hecho, Ángeles Vázquez recordó que hace unas semanas también se recogió un paíño de la isla de Madeira (Portugal) en las inmediaciones de la lonja de Marín, un ejemplar nada habitual en la costa gallega. Al igual que en el caso de los frailecillos, llegó a Galicia como consecuencia de las fuertes borrascas y fue liberado en la costa tras recuperar fuerzas en el CRFS de Carballedo.

En este sentido, la conselleira aprovechó la ocasión para destacar la labor que desarrollan a diario los CRFS en la protección de la biodiversidad.