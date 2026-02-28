Hallan muerto a un hombre en el interior de un coche en Vilalonga

El vehículo estaba estacionado en el aparcamiento del Hotel Xunca Blanca DA

Un hombre es hallado muerto en el interior de su vehículo en la parroquia de Vilalonga, en Sanxenxo, concretamente en el aparcamiento del Hotel Xunca Blanca. El suceso tuvo lugar el pasado jueves, 26 de febrero, y el varón, originario de otra comunidad autónoma, no presentaba signos de violencia.

Según afirman fuentes de la Guardia Civil, recibieron el aviso del hallazgo sobre las dos del mediodía, momento en el que, junto a efectivos del 061, se trasladaron al lugar para certificar la defunción y proceder al levantamiento del cuerpo.

Está pendiente que se realice la autopsia para determinar las causas del fallecimiento y la investigación está en manos de la Policía Judicial de Cambados.