Sanxenxo reestructura sus competencias tras la marcha de las concejalas María Deza y Paula Martínez

María Deza, durante su discurso de despedida en el Pleno extraordinario Mónica Ferreirós

El Pleno de Sanxenxo se reunió este viernes con motivo de una sesión extraordinaria para establecer la reestructuración de las competencias gubernamentales tras la partida de las concejalas María Deza y Paula Martínez.

Así, el alcalde, Telmo Martín, será quien asuma las áreas de Planificación Urbanística y Vivienda, competencias que dirigía María Deza, y en cuanto a la Concejalía de Hacienda, Economía y Personal, que estaba a cargo de Paula Martínez, se renombrará como Concejalía de Economía y Personal y la dirigirá Óscar Villar Sartages, quien tomará posesión del cargo en la próxima sesión ordinaria del Pleno.

También, las nuevas ausencias en el ejecutivo local han obligado a realizar cambios de puesto en otras entidades. Ahora, será el edil de Medio Ambiente, Yago Torres, quien represente al Concello de Sanxenxo en el Grupo do Desenvolvemento Rural do Salnés, en sustitución de Martínez. Asimismo, el concejal de Deportes, Marcos Guisasola, asciende en su función de suplente en el patronato de la Fundación Monte Castrove, asumiendo el puesto de Deza, y será el edil de Turismo, Juan Deza, el nuevo sustituto del cargo. Finalmente, la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, será la nueva presidenta de la mesa de contratación del Ayuntamiento.