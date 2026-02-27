El Concello de Sanxenxo valora en casi un millón de euros los daños por los temporales

Acceso a una de las playas del municipio tras las borrascas Cedida

El Concello de Sanxenxo ha realizado un informe de evaluación de los daños por los temporales de las últimas semanas, cuyo valor estimado asciende a los 985.000 euros. El tren de borrascas provocó importantes desperfectos en distintos espacios públicos del municipio, motivo por el que el ejecutivo local remitirá este lunes a la Subdelegación del Gobierno el informe para optar a las ayudas nacionales habilitadas por los efectos de los temporales.

En cuanto a los daños provocados en las zonas costeras y playas, cabe destacar la pérdida de la torre de vigilancia, parte del vallado y de la pasarela de la playa de Foxos; el cambio de la dinámica de la duna de Major con desplazamiento al vial, así como la pérdida de vallado dunar. También, pérdida de arena y valla en Pragueira, daños en los accesos de Montalvo, reconstrucción de una pasarela entre las dos playas de Areas, prolongación del muro de la canalización del regato, y pérdida de la torre de vigilancia y pérdida de arena en Silgar.

Uno de los paseos de tablas de la Playa de Foxos Cedida

El Concello tuvo que actuar de urgencia, por motivos de seguridad, en el hundimiento del Paseo de Silgar con la reconstrucción del muro de contención para sustento del vial, reparación del firme y canalizaciones, y en la reparación del muro de contención de la Avenida de Pontevedra en Portonovo.

Imagen del tramo caído en el paseo de Silgar Cedida

La adversa meteorología también provocó daños en el vallado vial en A Granxa; derribos de muros de sustento de vial en A Lanzada; desperfectos en marquesinas, señales y en parques infantiles; caída de árboles; daños en diversos puntos del alumbrado público y en viales de Rexenxo, Pampaído, Arnosa-Lagarei, Fonte de Ons, Rouxique y Lagarei.

Respecto a desperfectos en instalaciones municipales, se detectaron daños en el campo municipal de O Revel y de Noalla, en el pabellón de Vilalonga y en el de Nantes, entre otros espacios.