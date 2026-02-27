Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo valora en casi un millón de euros los daños por los temporales

El ejecutivo local remitirá el informe de evaluación a la Subdelegación de Gobierno para optar a unas ayudas nacionales

Sandra Rey
27/02/2026 16:55
Acceso a una de las playas del municipio tras las borrascas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Sanxenxo ha realizado un informe de evaluación de los daños por los temporales de las últimas semanas, cuyo valor estimado asciende a los 985.000 euros. El tren de borrascas provocó importantes desperfectos en distintos espacios públicos del municipio, motivo por el que el ejecutivo local remitirá este lunes a la Subdelegación del Gobierno el informe para optar a las ayudas nacionales habilitadas por los efectos de los temporales. 

En cuanto a los daños provocados en las zonas costeras y playas, cabe destacar la pérdida de la torre de vigilancia, parte del vallado y de la pasarela de la playa de Foxos; el cambio de la dinámica de la duna de Major con desplazamiento al vial, así como la pérdida de vallado dunar. También, pérdida de arena y valla en Pragueira, daños en los accesos de Montalvo, reconstrucción de una pasarela entre las dos playas de Areas, prolongación del muro de la canalización del regato, y pérdida de la torre de vigilancia y pérdida de arena en Silgar.

Uno de los paseos de tablas de la Playa de Foxos
Cedida

El Concello tuvo que actuar de urgencia, por motivos de seguridad, en el hundimiento del Paseo de Silgar con la reconstrucción del muro de contención para sustento del vial, reparación del firme y canalizaciones, y en la reparación del muro de contención de la Avenida de Pontevedra en Portonovo

Imagen del tramo caído en el paseo de Silgar
Imagen del tramo caído en el paseo de Silgar
Cedida

La adversa meteorología también provocó daños en el vallado vial en A Granxa; derribos de muros de sustento de vial en A Lanzada; desperfectos en marquesinas, señales y en parques infantiles; caída de árboles; daños en diversos puntos del alumbrado público y en viales de Rexenxo, Pampaído, Arnosa-Lagarei, Fonte de Ons, Rouxique y Lagarei.

Respecto a desperfectos en instalaciones municipales, se detectaron daños en el campo municipal de O Revel y de Noalla, en el pabellón de Vilalonga y en el de Nantes, entre otros espacios. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina