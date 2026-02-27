Educación establece que el CEIP A Florida “conta co profesorado necesario” para todo el alumnado

Estudiantado del colegio en una anterior visita a la Casa Consistorial Cedida

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, responde a las demandas de la comunidad del CEIP A Florida sobre la ineficiencia de la actual plantilla docente, tanto por falta de profesores como de especialistas, estableciendo que el centro escolar “conta co profesorado necesario para cubrir as necesidades do alumnado”.

Así, esclarecen que, en concreto, el colegio cuenta “cun especialista en Pedagoxía Terapéutica a tempo completo e viu reforzada a dotación este curso cun profesor a través do Plan Mega de mellora educativa de Galicia”.

Entre las demandas de la comunidad educativa, exponen que la plantilla docente actual es insuficiente para poder atender adecuadamente a todas las unidades que abarca el colegio, y mismo que muchos profesores se ven en la obligación de asumir tareas administrativas, las cuales no entran dentro de sus competencias.

No obstante, desde Educación responden que “o centro non ten neste momento as trece unidades en funcionamento, senón once. Aínda así, ten 217 matriculados para as 265 prazas desas once unidades, é dicir, coa dotación actual aínda se poderían atender 48 alumnos máis”.

De esta manera, desde el gobierno autonómico consideran que las necesidades del CEIP A Florida están completamente cubiertas. Aún así, las familias del centro advierten que “de non recibir unha resposta satisfactoria” y “compromisos firmes”, el siguiente paso será “elevar a queixa formal ante o Valedor do Pobo e intensificar as mobilizacións sociais”.