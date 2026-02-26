El CEIP A Florida critica la falta de profesores y especialistas suficientes para el alumnado

Estudiantado del centro en una anterior visita a la Casa Consistorial Cedida

La comunidad educativa del CEIP A Florida denuncia la falta de personal suficiente para atender al alumnado del centro, sobre todo al de Necesidades Específicas de Apoyo (NEAE), señalando que desde hace meses han advertido a la administración competente sobre el incremento exponencial de este sector del estudiantado, pero que la misma “mantén bloqueada a dotación dos recursos humanos imprescindibles”. “Non buscamos privilexios, buscamos o que é xusto: unha educación segura, humana e de calidade”, afirman los portavoces de las familias.

Así, critican que actualmente existe una brecha entre las necesidades reales del centro educativo y los recursos disponibles en el mismo, exponiendo, por ejemplo, que el número de plazas de profesorado existente está obsoleto, pues el colegio tiene más grupos de alumnado de los que puede asumir el cuadro de docentes actual.

También, apuntan que la profesional de Audición y Lenguaje (AL) y la Orientadora son compartidas con otros colegios, “o que impide unha atención integral”. En esta línea, indican que en cursos como 4º de Infantil (tres años) o 1º de Primaria no hay especialistas suficientes para atender a todo el alumnado NAEA o en las áreas de lengua y matemáticas, y que, en cuanto al estudiantado extranjero –con cuatro incorporaciones recientes–, “depende exclusivamente dunha Pedagoga Terapéutica e da AL compartida, sen contar con recursos adicionais”.

Asimismo, denuncian que parte del cuadro docente tiene que asumir tareas administrativas, limitando su tiempo de tutorías y sobrecargándolo con otras labores fuera de sus competencias reales.