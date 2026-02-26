El Bloque exige a Rueda que rectifique sus palabras sobre que la demanda de vivienda pública es "un bulo"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en la visita a Noalla Gonzalo Salgado

El BNG de Sanxenxo exige al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que rectifique sus declaraciones del pasado martes en la visita realizada a Noalla para anunciar la construcción de 25 viviendas de promoción pública, en las que afirmó que la ausencia de esta demanda por parte de los vecinos, y en especial de los jóvenes, es “un bulo”.

Desde el Bloque consideran muy grave que Rueda “teña a pouca vergoña de afirmar algo así, cando nos últimos 20 anos a construcción de vivenda pública que prometeu o seu compañeiro Telmo Martín na súa etapa anterior no goberno local é cero”.

El grupo de la oposición tiene claro que “é inaceptable que o presidente da Xunta faga unhas declaracións tan lamentables”, y que el alcalde se muestre cómplice de las mismas. “Nin o señor Rueda nin o señor Martín son conscientes da realidade que lle rodea”, aseguran, indicando que actualmente “milleiros” de residencias de Sanxenxo “fican vacías durante tres cuartas partes do ano”.

Por otro lado, demandan más transparencia en los precios de las futuras viviendas públicas. “Estase a falar dun desembolso de sete millóns de euros para facer este proxecto. Se se divide esa contñia entre as 25 vivendas, sae un prezo de 280.000 euros por casa”, apuntan.