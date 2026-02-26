Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El Bloque exige a Rueda que rectifique sus palabras sobre que la demanda de vivienda pública es "un bulo"

También, los nacionalistas demandan más transparencia en los precios de las futuras viviendas públicas, cuyo proyecto implica un desembolso de siete millones de euros

Redacción
26/02/2026 21:39
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, tras la firma
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, en la visita a Noalla
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El BNG de Sanxenxo exige al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que rectifique sus declaraciones del pasado martes en la visita realizada a Noalla para anunciar la construcción de 25 viviendas de promoción pública, en las que afirmó que la ausencia de esta demanda por parte de los vecinos, y en especial de los jóvenes, es “un bulo”.

Desde el Bloque consideran muy grave que Rueda “teña a pouca vergoña de afirmar algo así, cando nos últimos 20 anos a construcción de vivenda pública que prometeu o seu compañeiro Telmo Martín na súa etapa anterior no goberno local é cero”.

El grupo de la oposición tiene claro que “é inaceptable que o presidente da Xunta faga unhas declaracións tan lamentables”, y que el alcalde se muestre cómplice de las mismas. “Nin o señor Rueda nin o señor Martín son conscientes da realidade que lle rodea”, aseguran, indicando que actualmente “milleiros” de residencias de Sanxenxo “fican vacías durante tres cuartas partes do ano”.

Por otro lado, demandan más transparencia en los precios de las futuras viviendas públicas. “Estase a falar dun desembolso de sete millóns de euros para facer este proxecto. Se se divide esa contñia entre as 25 vivendas, sae un prezo de 280.000 euros por casa”, apuntan. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina