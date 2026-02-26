El 62% de los 177 inmigrantes refugiados en Sanxenxo consiguieron un contrato laboral

Las responsables de Accem, Cristina Ucieda y Ariadna Navarro, reunidas con la concejala Paz Lago Cedida

El 62% de los 177 migrantes refugiados en Sanxenxo desde el año 2023 lograron un contrato de trabajo y 147 recibieron formación como paso previo a la incorporación al mercado laboral. Así lo expusieron los responsables de Accem, Cristina Ucieda y Ariadna Navarro, en su encuentro con la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, en el que hicieron un balance general de la situación actual y analizaron las distintas líneas de colaboración entre el Concello y la ONG.

A día de hoy hay 65 migrantes alojados en el Hotel Baixamar, que van siendo reemplazados por otros tantos a medida que se incorporan al mercado laboral o cambian sus circunstancias personales. Desde su llegada a Sanxenxo, los migrantes están realizando distintos talleres que incluyen aprendizaje de español, contextualización del territorio y normativa laboral en la Casa de Cultura de Dorrón. Además, se llevaron a cabo distintas salidas coordinadas con el gobierno local para mejorar su integración en el municipio, y recibieron formación en seguridad vial y en primeros auxilios a través de la Policía Local y Emerxencias.

Algunas empresas locales y del entorno ya se han puesto en contacto con Accem con posibles ofertas de trabajo para ellos. También clubes deportivos y asociaciones de distinto tipo se han brindado a integrarles en sus actividades. “Sanxenxo mantén a súa colaboración e o seu compromiso integrador e Accem encárgase de canalizar esta axuda”, indica Lago.