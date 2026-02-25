Los vecinos de la parroquia de Bordóns denuncian falta de limpieza y mantenimiento

Los vecinos de Bordóns en una asamblea vecinal Cedida

La reactivada Asociación Veciñal Aldea de Bordóns denuncia la falta de limpieza y acondicionamiento de la parroquia. Tras conseguir, señalan, que una entidad privada desalojase la plaza pública y la casa de la cultura que utilizaban sin licencia y “coa complacencia municipal” como gimnasio, los residentes en este punto de Sanxenxo piden al Concello mejoras en diversos puntos de la parroquia.

Entre las reclamaciones destacan la limpieza y acondicionamiento de la Casa Cultural de Bordóns, la recuperación y puesta en valor de la Ruta dos Muíños, la reparación del parque infantil, el acondicionamiento de cunetas “actualmente intransitables” y el nombramiento correcto de los molinos que, “actualmente aparecen como pertencentes a Dorrón”.

Praza Manuel Cortés

Por otra parte, los vecinos y vecinas de Bordóns señalan que el proyecto de reforma integral de la Praza Manuel Cortés no resulta “necesaria nin prioritaria”. Así, indican que este punto es totalmente “funcional” y únicamente necesita “labores de mantemento”.

Así, los residentes de esta parroquia señalan que existen “outras cuestións urxentes pendentes de solución que deberían ser atendidas”.