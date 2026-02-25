Cuentacuentos, charlas, teatro, música y risoterapia centran los actos del 8-M de Sanxenxo

Asistentes a una manifestación del 8-M en O Salnés Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo prepara una amplia programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se extiende más allá del propio ocho de marzo con actividades que se desarrollarán en diferentes puntos de la localidad y diseñadas para públicos diferentes.

El punto de partida serán unas sesiones de cuentacuentos que visitarán los diferentes centros de la localidad del dos al seis de marzo. Esta actividad, impulsada por la Concejalía de Educación dirigida por Nati Parada, tiene como objetivo formar a los escolares en igualdad y diversidad.

La periodista Alba Moledo, será la protagonista del segundo evento al presentar, en una charla la figura de Mari Luz Morales a los vecinos y vecinas de Sanxenxo. Moledo acercará a los asistentes la vida de Morales, la primera mujer directora de un periódico y detallará claves que la vinculan con el propio municipio sanxenxino.

Colectivos de mujeres

El acto central de la programación tendrá lugar el propio 8 de marzo, fecha en la que desde las once y media de la mañana el Auditorio Emilia Pardo Bazán se vestirá de gala para honrar a los colectivos de mujeres rurales de Sanxenxo, Vilalonga, Portonovo y Dorrón. El objetivo de este acto, organizado por la concejalía de Servicios Sociales, es reconocer la importancia de la labor que llevan a cabo estos colectivos de mujeres. “O seu papel é fundamental na sociedade”, señala la concejala Paz Lago.

Lo que se busca con esta iniciativa, señala Lago, es convertir el Día Internacional de la Mujer “nunha celebración con elas e para elas”.

El evento estará conducido por la actriz y monologuista Arantxa Treus y contará, entre otras muchas disciplinas con teatro, música, baile y pilates.

Más actividades

Tras celebrar el 8-M los actos conmemorativos y los eventos dedicados a la mujer no cesan en el concello de Sanxenxo. Es por ello que, para el martes día 10 está previsto en el Priorato de Arra un Obradoiro de Risoterapia, actividad terapéutica que utiliza la risa para mejorar el bienestar tanto físico como emocional de las personas. El objetivo es aliviar el estrés de las personas que lo practiquen y, además, promover la salud mental.

Por último, a finales del mes de marzo y hasta abril, dará comienzo en el municipio el III ciclo de Conferencias Muller e Saúde. En este caso las temáticas que se tratarán en las diferentes sesiones serán la detección y el tratamiento de los trastornos de ansiedad o los de sueño, el enfrentamiento y el proceso del duelo o, por ejemplo, qué es y qué consecuencias tiene el virus del papiloma humano.