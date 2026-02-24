Los escolares de Sanxenxo aprenden el funcionamiento de los servicios municipales

Visita de los escolares a los servicios municipales de Sanxenxo Cedida

Un total de 51 alumnos y alumnas de Educación Infantal del colegio O Telleiro y de la Escuela Unitaria de Aios visitaron la mañana de ayer las instalaciones municipales del Auditorio de Emilia Pardo Bazán, de la Policía Local y de la Biblioteca de Sanxenxo.

Esta actividad, que está impulsada por la Concejalía de Educación, dirigida por Nati Parada, tiene como objetivo acercar el funcionamiento de los servicios municipales a los residentes más pequeños de la villa.

Para llevar a cabo estas visitas, los escolares se dividieron en varios grupos para así, poder conocer por un lado el sistema de préstamo de la biblioteca municipal y, por el otro, disfrutar del espectáculo de un cuentacuentos. Además, también tuvieron la oportunidad de acercarse al trabajo de los policías locales y conocer sus vehículos e instalaciones de la mano de los profesionales.

La concejala Nati Parada, acompañó a los niños y niñas durante esta actividad. La edil aprovechó esta salida cultural de los escolares para explicarles, entre otras cosas, el significado de la bandera de Sanxenxo o, por ejemplo, detalles sobre la figura de la escritora más universal y relevante de la literatura gallega, Rosalía de Castro, coincidiendo con la reciente conmemoración de su nacimiento.