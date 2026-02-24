El PSOE critica el modelo turístico de Sanxenxo y lo califica de "elitista"

Imagen de archivo de los concejales del PSOE de Sanxenxo Gonzalo Salgado

El grupo municipal del PSOE de Sanxenxo critica el modelo turístico y comercial del municipio. Así, denuncian que esta situación está llevando a la villa a ofrecer a los visitantes una oferta cada vez más "uniforme, industrializada e elitista". Es por ello que, señalan, cada vez se está alejando "do carácter popular que sempre definiu os nosos pobos".

Los socialistas creen que llegar a la cifra de 770.000 viajeros con pernoctación en el año 2025 no es, para todos, un éxito. Así, advierten que, mientras en el gobierno local "celebran cifras" muchas familias de Sanxenxo hablan de "alugueiros imposibles, traballo estacional e salarios que non chegan para vivir no propio municipio".

En este sentido, desde el PSOE creen que la localidad no puede convertirse en un lugar solo para visitar "nin nun destino reservado para poucos". Abogan porque Sanxenxo siga siendo un municipio que se elija para "vivir, traballar e compartir".

Para conseguirlo, el grupo de la oposición apuesta por proteger e impulsar el producto local y la economía de proximidad, apoyar a los productores tradicionales o evitar la pérdida de identidad en las parroquias marineras.

De la misma manera, los socialistas indican que es primordial garantizar en Sanxenxo un turismo "accesible, diverso e integrador", así como crear empleo estable o impulsar una vivienda asequible "especialmente en alugueiro para residentes e traballadores".

Y recuerdan que, "o éxito turístico de Sanxenxo naceu da súa esencia popular, mariñeira e aberta" Es por ello que, marcan el reto de "avanzar sen autocompracencia" y conseguir que en el municipio se puedan vivir "os doce meses do ano".

Los socialistas concluyen su comunicado indicando que la villa "non é só unha postal de verán". Y que Sanxenxo está formado por todas sus parroquias, Portonovo, Padriñán, Dorrón, Adina, Nantes, Noalla, Vilalonga y Bordóns, "e en todos eses lugares a veciñanza merece futuro".