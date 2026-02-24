Concello y Sergas avanzan en las obras del centro de salud de Baltar

Reunión entre el Sergas y el Concello de Sanxenxo por la ampliación del centro de salud de Baltar Cedida

La ampliación del centro de salud de Baltar avanza tras una reunión mantenida ayer entre representantes del Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés y el Concello de Sanxenxo. Este encuentro, se centró en la planificación para la reforma integral de este espacio, un proyecto clave para la Atención Primaria de todos los vecinos y vecinas de la localidad y que cuenta con un presupuesto de 5,2 millones de euros de la Xunta de Galicia.

En esta reunión técnica estuvieron presentes tanto el gerente del Área Sanitaria, José Flores, como el alcalde, Telmo Martín, además de la subdirectora de Enfermería de Atención Primaria, Silvia Amoedo o la subdirectora médico del área de salud, Dolores Pan, y personal asistencial del propio centro de salud o el arquitecto municipal del Concello.

Uno de los temas que centraron este encuentro fueron los accesos previstos tras la ampliación del edificio, con el objetivo de optimizar la funcionalidad de las instalaciones y, además, garantizar una mejor accesibilidad tanto a los usuarios como a los profesionales que trabajan en este centro una vez que el edificio esté renovado y se convierta en una edificación que cuente con una superficie de más de 4.000 metros cuadrados.

Centro de salud de Baltar Mónica Ferreirós

La planificación de los accesos se enmarca, señalan desde la Xunta, en el compromiso del Sergas “coa mellora das infraestructuras e coa prestación dunha atención máis eficiente”

Licitación

En julio del año pasado, el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, señaló que desde la Xunta se prevé que las obras de mejora comiencen en el segundo semestre de este año. Para ello, tal y como señalaron en el encuentro celebrado ayer, está previsto que la licitación de la obra se publique “proximamente”.

Una de las posturas que se reiteró en la reunión fue que la actividad asistencial se mantendrá durante el periodo en el que se realicen los trabajos de reforma y ampliación.

Tras las obras, el centro dispondría de diez consultas de medicine general, nueve de enfermería y una sala polivalente. También contará con espacios para servicios como farmacia, nutricionista, cirugía menor, técnicas y tratamientos, además de que todas ellas contarán con salas de espera propias para garantizar la atención a cada uno de los pacientes.