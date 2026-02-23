La playa de Canelas luce su nueva pasarela con iluminación LED en el acceso principal

Visita a la nueva plataforma en la playa de Canelas en Sanxenxo Cedida

La playa de Canelas, en el municipio de Sanxenxo, luce ya su nueva pasarela con iluminación LED en el acceso principal al arenal tras una inversión de la Xunta que ascendió a más de 30.000 euros.

El delegado territorial del gobierno gallego en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer este espacio junto al alcalde, Telmo Martín, y el concejal de Turismo, Juan Deza. Reguera indicó que “a Xunta de Galicia é moi consciente do potencial turístico de Sanxenxo en Galicia e, por iso, queremos apoiar todas aquelas accións de mellora ambiental e de accesibilidade”. De la misma manera destacó que Sanxenxo es un municipio que apuesta por un turismo “de calidade e que fomenta una economía sostible e favorable”.

Por su parte, el alcalde quiso agradecer la inversión a través del Fondo de Compensación Ambiental para poder llevar a cabi esta mejora en la playa de Canelas. “Somos o concello de Europa con máis bandeiras azuis e dos que máis coidamos as praias e agradecemos estas inversións da Xunta”, indicó Telmo. Y aprovechó la ocasión para criticar la posición de Costas del Estado: “Non invirten nin un euro en Sanxenxo nin tan sequera polos danos dos temporais”

Obras en la Avenida Galicia

El gobierno local aprovechó la visita del delegado territorial para visitar las obras que se están llevando a cabo en la Avenida Galicia para reparar el socavón en el muro de contención provocado por el temporal.En este punto tambien se están demoliendo las viejas casetas que afeaban el entorno.

Esta actuación está asumida con fondos municipales.