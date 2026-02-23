Bamad Galicia critica el cierre de la biblioteca de Portonovo para convertirla en sala de estudio
La Asociación denuncia que esta decisión dejará sir servicio a "millares de persoas" que utilizan este espacio durante el año
La Asociación de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e Documentalistas de Galicia (Bamad Galicia) critica que el Concello de Sanxenxo haya decidido cerrar la biblioteca de Portonovo para utilizar este espacio como sala de estudios mientras el edificio Multiusos se encuentra en obras.
Los profesionales señalan que el gobierno municipal, con esta decisión, dejará sin servicio a "milleiros de persoas" que utilizan este espacio durante todo el año, no solo los meses de verano. Así, indican que esta determinación provoca "prexuízo" en la población local ya que, durante un "longo período de tempo" la biblioteca dejará de funcionar como tal. De esta manera, explican que, entre otras cosas, no realizará servicio de préstamo de libros ni organizará diferentes actividades culturales.
En relación a esto detallan que en los datos estadísticos más recientes -del 2024- el espacio de Portonovo es muy superior al de los otros dos ubicados en la localidad. Así, cuenta con un mayor volumen de préstamo de libros, las actividades que se realizan son más, los asistentes a las actividades también e incluso el número de visitantes anual supera al del resto de bibliotecas municipales.
Con esta decisión, desde Bamad Galicia señalan que el Concello "soluciona a demanda das persoas que necesitan sala de estudo" pero dejan de atender "as demandas de servizos bibliotecarios do resto da poboación".
Es por todo ello que, desde la asociación solicitan al Concello que "volva a abrir a biblioteca" y que busque otra localización para la sala de estudio que, por sus características, cuentan, no tiene por qué estar situada en este espacio.
Desde Bamad Galicia se ponen a disposición del gobierno municipal para colaborar y asesorar sobre la dotación de los servicios bibliotecarios para Sanxenxo.
Otras deficiencias
Por otro lado, desde la asociación de profesionales señalan que las tres bibliotecas de Sanxenxo se encuentran, actualmente "infradotadas de persoal e, sobre todo, de persoal técnico". En el II Mapa de Bibliotecas, indican, también se muestran otros déficits "como o de actividades e sinala varios indicadores nos que debe mellorar con respecto á media dos concellos galegos".
Decisión del Concello
Por su parte, desde el Concello señalan que la decisión de trasladar el aula de estudio a este espacio se debe a que en el municipio hay tres bibliotecas y, por lo tanto, el servicio se sigue prestando en las dos restantes.
Además, esta ubicación ya está acondicionada para esta nueva funcionalidad que será, únicamente, utilizada de forma temporal mientras duren las obras de reforma en el edificio Multiusos de Portonovo.
El BNG denuncia la "improvisación continua" del gobierno local
El grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG), también critica la decisión de cerrar la biblioteca de Portonovo para acoger el aula de estudio y denuncia la "improvisación continua" del gobierno local.
Así, exponen que hace varias semanas el Concello anunció que este espacio se trasladaría de manera temporal a sede de la Cofradía de Pescadores en la calle Rafael Picó, decisión, indican, que fue confirmada por el concejal Marcos Guisasola tras ser preguntado por los nacionalistas.
“Sen ningún tipo de explicación, dun día para outro o Goberno local esquécese da Confraría e forza o peche da Biblioteca de Portonovo para acoller a aula. Nin Marcos Guisasola como alcalde accidental nin Telmo Martín foronquen de atopar unha solución que garanta o funcionamento de ambosservizos, que son igualmente importantes para a nosa veciñanza”, señalan.
De esta manera, los nacionalistas advierten que muchos usuarios y usuarias han mostrado su malestar por esta decisión y lamentan que “o mal facer deTelmo Martín deixa en moi mal lugar a Sanxenxo máis alá do nosomunicipio”.
Desde el BNG además de criticar la decisión exigen al Concello que aclare "que vai suceder nestes meses coa traballadora municipal encargada da biblioteca de Portonovo".