Bamad Galicia critica el cierre de la biblioteca de Portonovo para convertirla en sala de estudio

Biblioteca de Portonovo Cedida

La Asociación de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e Documentalistas de Galicia (Bamad Galicia) critica que el Concello de Sanxenxo haya decidido cerrar la biblioteca de Portonovo para utilizar este espacio como sala de estudios mientras el edificio Multiusos se encuentra en obras.

Los profesionales señalan que el gobierno municipal, con esta decisión, dejará sin servicio a "milleiros de persoas" que utilizan este espacio durante todo el año, no solo los meses de verano. Así, indican que esta determinación provoca "prexuízo" en la población local ya que, durante un "longo período de tempo" la biblioteca dejará de funcionar como tal. De esta manera, explican que, entre otras cosas, no realizará servicio de préstamo de libros ni organizará diferentes actividades culturales.

En relación a esto detallan que en los datos estadísticos más recientes -del 2024- el espacio de Portonovo es muy superior al de los otros dos ubicados en la localidad. Así, cuenta con un mayor volumen de préstamo de libros, las actividades que se realizan son más, los asistentes a las actividades también e incluso el número de visitantes anual supera al del resto de bibliotecas municipales.

Con esta decisión, desde Bamad Galicia señalan que el Concello "soluciona a demanda das persoas que necesitan sala de estudo" pero dejan de atender "as demandas de servizos bibliotecarios do resto da poboación".

Es por todo ello que, desde la asociación solicitan al Concello que "volva a abrir a biblioteca" y que busque otra localización para la sala de estudio que, por sus características, cuentan, no tiene por qué estar situada en este espacio.

Desde Bamad Galicia se ponen a disposición del gobierno municipal para colaborar y asesorar sobre la dotación de los servicios bibliotecarios para Sanxenxo.

Otras deficiencias

Por otro lado, desde la asociación de profesionales señalan que las tres bibliotecas de Sanxenxo se encuentran, actualmente "infradotadas de persoal e, sobre todo, de persoal técnico". En el II Mapa de Bibliotecas, indican, también se muestran otros déficits "como o de actividades e sinala varios indicadores nos que debe mellorar con respecto á media dos concellos galegos".

Decisión del Concello

Por su parte, desde el Concello señalan que la decisión de trasladar el aula de estudio a este espacio se debe a que en el municipio hay tres bibliotecas y, por lo tanto, el servicio se sigue prestando en las dos restantes.

Además, esta ubicación ya está acondicionada para esta nueva funcionalidad que será, únicamente, utilizada de forma temporal mientras duren las obras de reforma en el edificio Multiusos de Portonovo.