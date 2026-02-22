Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Vuelve el ‘Tarugotón’ con un reto: recoger el mayor número de palos de batea en una hora

La cita es el 1 de marzo y uno de los arenales incluidos es Canelas en Portonovo

C. Hierro
22/02/2026 18:25
Cartel del Tarugotón
Una vez más, diferentes colectivos ecologistas quieren llamar la atención sobre el problema de contaminación marina que suponen los tarugos (palos de batea).

Para ello, organizan la segunda edición del ‘Tarugotón’, una iniciativa que consiste en la recogida simultánea de estos elementos en las diferentes playas de Galicia. La fecha fijada es el 1 de marzo y el arenal de Canelas, en Portonovo, es uno de los escogidos para llevar a cabo esta limpieza.

Además, este año la organización, formada por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) y los colectivos Limpiarousa, Surfrider y Proxecto Amarte, proponen un reto: llevar a cabo la recogida de tarugos durante una hora para después contabilizarlos y conocer la cifra exacta de palos de batea que se retiran de las playas gallegas en solo sesenta minutos.

Tras esta primera limpieza, los voluntarios y voluntarias continuarán con la tarea para recoger el resto de elementos y basura que se encuentre en el arenal.

Los interesados en unirse a la iniciativa únicamente tienen que asistir a la playa de Canelas el día y la hora marcados. Los organizadores recomiendan llevar calzado y ropa adecuada, guantes reutilizables y agua para hidratarse.

