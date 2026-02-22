Sanxenxo llenó sus calles de música, mucho color y buen ambiente para despedir el Carnaval

Participantes en el desfile de carnaval de Sanxenxo S.R.

Sanxenxo celebró ayer el gran destile de Carnaval con el que puso el punto y final a una semana de celebraciones.

Este año, debido a las obras que se están realizando en el último tramo final del Paseo de Silgar, el recorrido fue diferente. Así, pasadas las cuatro de la tarde y ante decenas de personas agolpadas en las calles, los primeros participantes en el desfile arrancaron desde la Carretera de Circunvalación (frente a la antigua discoteca Pirámide). Desde ese punto, las comparsas pasearon su música y su color por la Avenida de Galicia y la Rúa Rafael Picó para terminar en la lonja de Portonovo unas tres horas después.

Como ya es tradición en el desfile de Sanxenxo, fueron muchos los participantes y, por tanto, se lucieron una amplia variedad de disfraces. Así, los grandes trajes de plumas simulando el espectacular carnaval de Río de Janeiro (Brasil) pasearon junto a una gran tarta de fresa dividida en varias porciones, personajes del juego Mario Kart o infinidad de animales: pulpos, leones, jirafas e incluso un loro que sobrevoló la localidad.

Participantes en el desfile de carnaval de Sanxenxo S.R.

Premiados

La decisión para la entrega de premios, que este año repartió un total de 10.830 euros entre los mejores disfraces, fue complicada debido al alto nivel de los participantes.

Finalmente el jurado decidió que los ganadores, por ejemplo, en la categoría de grupo infantil fueron, en primer lugar ‘Reiventando el País de las Maravillas’, después ‘Quen o vive é quen o goza - Barranquilla’ y, en tercer lugar, ‘La tarta se comparte’. Por otro lado en la categoría individual o pareja destacaron los disfrades de ‘As criaturas da Fraga’, ‘Alma Salvaje’ y ‘Pez linterna’.

Participantes en el desfile de carnaval de Sanxenxo S.R.

En la categoría de grupo de adultos el pódium de los ganadores está formado por ‘Reinas do lago’, ‘Remendos do Faiado’ y ‘Gripe aviaria’. El de más participantes ganaron ‘Mar Tropical’, ‘Gran Showman’ y Raíces de África’. Por su parte los tres elegidos en la categoría individual o pareja fueron ‘Muller escorpión’, ‘Pide un desexo’ y ‘Pedroche’, en fantasía ganaron ‘Ave Fénix’, ‘Os 100 tolos’ y ‘Os retrincos’.